RECORD NEWS contra a dengue: obra na Vila Nova Conceição, zona sul de SP, acumula água parada

Um morador da Vila Nova Conceição, na zona sul de São Paulo , denunciou uma área no topo da obra de um prédio, que acumula uma grande quantidade e que pode se tornar um criadouro do mosquito da dengue . Os vizinhos do local contaram que a situação se agrava toda vez que chove na cidade.



Caso você tenha alguma denúncia sobre focos do Aedes aegypti, envie uma mensagem via WhatsApp para o (11) 3300-5555. Você receberá uma resposta automática com o número para fazer a sua denúncia.