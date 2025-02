RECORD NEWS contra a dengue: terreno abandonado deixa moradores do Alto do Mandaqui (SP) preocupados

Moradores do bairro Alto do Mandaqui, na zona norte de São Paulo , reclamam do estado de um terreno na região. O local está com o mato alto, tem carros abandonados e caixas d’água sem tampa — cenário propício para se tornar um criadouro do mosquito da dengue . Segundo o responsável pela denúncia, tem uma creche em frente ao espaço, além de duas escolas particulares próximas. Em 2024, a mesma vizinhança sofreu com muitos casos da doença, o que fez a preocupação aumentar.



Caso você tenha alguma denúncia sobre focos do Aedes aegypti, envie uma mensagem via WhatsApp para o (11) 3300-5555. Você receberá uma resposta automática com o número para fazer a sua denúncia.