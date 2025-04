RECORD NEWS contra a dengue: terreno da prefeitura de Cariacica (ES) é denunciado por moradores

Moradores do bairro Itapemirim, no município de Cariacica (ES), denunciaram um terreno que, segundo eles, pertence à prefeitura e está abandonado há muito tempo, acumulando lixo, mato alto e água parada em pneus. Os vizinhos afirmaram que já fizeram várias solicitações e nada é feito. A Secretaria de Serviços de Cariacica informou que uma equipe esteve no local e uma limpeza será programada.



