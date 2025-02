RECORD NEWS contra a dengue: terreno de companhia de telefonia móvel preocupa moradores em São Paulo

Uma moradora da Casa Verde, bairro da zona norte da capital paulista, denunciou um terreno com mato alto . Segundo ela, o local é usado por uma companhia de telefonia móvel e, apesar de não estar abandonado, há muito tempo a área não recebe os cuidados necessários de zeladoria. Com o aumento de casos de dengue no estado de São Paulo , a vizinha ficou preocupada e com medo de que o terreno virasse um foco do mosquito. A companhia de telefonia informou que já entrou em contato com a empresa responsável pela manutenção do espaço para realizar as adequações necessárias.



Caso você tenha alguma denúncia sobre focos do Aedes aegypti, envie uma mensagem via WhatsApp para o (11) 3300-5555. Você receberá uma resposta automática com o número para fazer a sua denúncia.