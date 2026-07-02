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Seleção brasileira inicia preparação para enfrentar Noruega

Carlo Ancelotti terá que definir substituto para vaga de Lucas Paquetá

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A seleção brasileira retomou os treinos nos Estados Unidos após um dia de folga, com foco no confronto contra a Noruega. O técnico Ancelotti enfrenta dúvidas sobre a substituição de Paquetá, podendo escolher entre Danilo Santos e Fabinho, que trazem características distintas ao time. Rayan fez trabalho físico separado para controle de carga e não participou do treino.

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