Seleção brasileira inicia preparação para enfrentar Noruega

A seleção brasileira retomou os treinos nos Estados Unidos após um dia de folga, com foco no confronto contra a Noruega. O técnico Ancelotti enfrenta dúvidas sobre a substituição de Paquetá, podendo escolher entre Danilo Santos e Fabinho, que trazem características distintas ao time. Rayan fez trabalho físico separado para controle de carga e não participou do treino.



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