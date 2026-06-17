Semana do Mídia: especialista detalha novas tecnologias na comunicação

O Dia do Mídia será celebrado no próximo domingo (21) e, para celebrar a data, o 'Link News' está entrevistando especialistas em comunicação e marketing. Gabriel Roveri, diretor-geral da BETC Havas, participou da primeira entrevista e discutiu as transformações tecnológicas no setor.



Roveri destacou o papel significativo da inteligência artificial nas agências de publicidade, afirmando que a tecnologia auxilia na análise de dados e otimização de processos criativos e operacionais. Segundo ele, a IA não substitui profissionais humanos, mas permite foco em atividades estratégicas.



Na empresa em que atua, ferramentas de IA já são utilizadas para melhorar campanhas publicitárias, ajudando na segmentação eficaz do público-alvo. Porém, ele comenta que alguns clientes ainda têm resistência devido à segurança de dados.



Outro ponto abordado foi a competição pela atenção do consumidor diante de inúmeras informações digitais. Roveri destacou que criatividade e contexto são essenciais para que uma mensagem se destaque, evitando a "fadiga digital".



A combinação de mídias, como a TV aberta e plataformas digitais, maximiza o impacto das campanhas, respeitando as preferências do público. Nesse sentido, Roveri mencionou a expectativa com a TV 3.0, que promete unir interatividade, digitalização e alcance massivo em um único formato, ampliando as estratégias comunicativas.



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