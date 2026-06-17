Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Trio de mulheres vai apitar jogo da Copa do Mundo

Fifa escalou Tori Penso, Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt para partida desta quinta (18)

Link Record News|Do R7

  • Google News

A Copa do Mundo terá um marco histórico na partida entre República Tcheca e África do Sul, às 13h, apitada por um trio de arbitragem totalmente feminino. É a primeira vez que isso ocorre nesta edição e a segunda na história.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • África
  • Arbitragem
  • Copa do Mundo
  • República Tcheca
  • Sul

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.