Trio de mulheres vai apitar jogo da Copa do Mundo
Fifa escalou Tori Penso, Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt para partida desta quinta (18)
A Copa do Mundo terá um marco histórico na partida entre República Tcheca e África do Sul, às 13h, apitada por um trio de arbitragem totalmente feminino. É a primeira vez que isso ocorre nesta edição e a segunda na história.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Homem se veste de urso para simulação em cidade japonesa
Treinamento ocorreu em uma escola e reuniu forças de segurança e caçadores
Profissional de mídia precisa estar sensível ao comportamento humano nas campanhas, diz especialista
Juliano Del Fiore destacou a importância da construção de marca a longo prazo e de campanhas na TV aberta em entrevista ao 'Link News' desta quarta (17)
Vizinhos fazem guerra de fogos de artifício em Salvador
Conflito continuou durante a madrugada, quando as viaturas policiais chegaram
Avião pequeno cai no Texas e deixa uma pessoa morta
Segundo autoridades, seis tripulantes estavam na aeronave; cinco sobreviveram
Cosme Rímoli: imprensa do mundo inteiro fica 'desesperada' por imagem de Neymar em treino
Segundo colunista do R7, craque deve ficar no banco contra o Haiti
Semana do Mídia: especialista detalha novas tecnologias na comunicação
Gabriel Roveri, diretor-geral de Mídia da BETC Havas, fala sobre transformações no setor
Semana do Mídia: mercado prevê transformações na comunicação e no marketing
Gerente de mídia da Petrobras detalha estratégias da estatal atualmente no setor
Semana do Mídia: mercado prevê transformação do setor com a TV 3.0
CEO do Amigos do Mercado detalha importância do networking no setor publicitário
Empresa responsável por jovem arremessada de ponte funcionava de forma ilegal
Três suspeitos foram presos após incidente em Limeira, no interior de São Paulo
Filme 'Criadas' está em cartaz nos cinemas brasileiros
Drama psicológico dirigido por Carol Rodrigues aborda camadas do racismo
Seleção brasileira estreia neste sábado (13) na Copa contra o Marrocos
Carlo Ancelotti ainda não divulgou qual vai ser a equipe titular nesta partida; Maurício Noriega comenta
Tratamento contra cânceres funciona em 9 de cada 10 pacientes
Responsável pelo estudo explica como e para quais casos a terapia Car-T funciona
Copa do Mundo de 2026 tem série de mudanças nas regras do jogo
Objetivo é acabar com a 'cera' nas partidas e ter mais tempo de bola rolando
Com patrocínio da RECORD NEWS, Prêmio Marketing Contemporâneo homenageia destaques do setor
Evento da Associação Brasileira de Marketing e Negócios reuniu 250 profissionais no Rio de Janeiro