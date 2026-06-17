Trio de mulheres vai apitar jogo da Copa do Mundo

A Copa do Mundo terá um marco histórico na partida entre República Tcheca e África do Sul, às 13h, apitada por um trio de arbitragem totalmente feminino. É a primeira vez que isso ocorre nesta edição e a segunda na história.



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