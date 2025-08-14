Alemães mergulham em rio de Berlim para protestar contra proibição de nado em área pública
Ativistas afirmam que a qualidade da água melhorou e defendem a ampliação de espaços para se refrescar em meio ao aumento das temperaturas no país
Centenas de alemães mergulharam no rio Spree, em Berlim, em protesto contra a proibição de nadar no local, em vigor desde 1925. Segundo os manifestantes, a qualidade da água melhorou e é preciso criar mais áreas de lazer aquático, especialmente com as temperaturas elevadas, que ultrapassaram os 30 °C em algumas cidades.
Em Colônia, no interior do país, a prefeitura lançou o projeto “Colônia Refrescante”, um sistema que espalha névoa de água pelas ruas. A iniciativa faz parte de um plano de ação contra as ondas de calor que atingem a Alemanha.
