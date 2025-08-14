Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Alemães mergulham em rio de Berlim para protestar contra proibição de nado em área pública

Ativistas afirmam que a qualidade da água melhorou e defendem a ampliação de espaços para se refrescar em meio ao aumento das temperaturas no país

News das 10|Do R7

Centenas de alemães mergulharam no rio Spree, em Berlim, em protesto contra a proibição de nadar no local, em vigor desde 1925. Segundo os manifestantes, a qualidade da água melhorou e é preciso criar mais áreas de lazer aquático, especialmente com as temperaturas elevadas, que ultrapassaram os 30 °C em algumas cidades. 


Em Colônia, no interior do país, a prefeitura lançou o projeto “Colônia Refrescante”, um sistema que espalha névoa de água pelas ruas. A iniciativa faz parte de um plano de ação contra as ondas de calor que atingem a Alemanha.

  • news-das-10
  • Alemanha
  • Verão

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.