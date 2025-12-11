Logo R7.com
Animal raro é encontrado a 700 metros de profundidade

Espécie aparece em vídeo de alta resolução segurando uma água-viva

News das 10|Do R7

Um polvo-bolha foi filmado a 700 metros de profundidade no Oceano Pacífico por um robô submarino que explorava o fundo do mar.

