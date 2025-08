Artista transforma troncos de árvore descartados em esculturas que resgatam a cultura da Nigéria

Com o objetivo de resgatar a identidade do povo nigeriano, um artista utiliza cascas e raízes de árvores descartadas para criar esculturas . Emmanuem Ekokotu coleta as raízes em estradas e em locais próximos a rios para produzir suas obras. Entre as mais impressionantes está um dinossauro com mais de 3 metros de altura e com 300 kg, concluído em nove meses.