Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Astronautas fazem cultivo de alimentos saudáveis no espaço

Objetivo é melhorar a dieta dos astronautas com a produção de tomates

News das 10|Do R7

  • Google News

Astronautas chineses estão cultivando tomates na estação espacial de Tiangong. Ao todo, são dez lotes de sete espécies diferentes de plantas.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • espaco-sideral
  • astronauta
  • china
  • agricultura

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.