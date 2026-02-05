Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Cachorros aprendem a identificar odores cancerígenos no sangue

Universidade dos EUA ensina cães a identificar sinais de câncer em amostras biológicas

News das 10|Do R7

  • Google News

Pesquisadores da Universidade da Pensilvânia estão explorando o potencial dos cães na detecção precoce do câncer. No estudo, os animais são treinados para farejar e identificar sinais de câncer em amostras de sangue.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Câncer
  • saude
  • animais
  • news-das-10

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.