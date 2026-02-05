Cachorros aprendem a identificar odores cancerígenos no sangue

Pesquisadores da Universidade da Pensilvânia estão explorando o potencial dos cães na detecção precoce do câncer. No estudo, os animais são treinados para farejar e identificar sinais de câncer em amostras de sangue.



