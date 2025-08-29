Campeonato mundial de futebol freestyle recebe participantes de 40 países na Inglaterra

A Inglaterra recebe até esta sexta-feira (29) o Super Ball, principal campeonato mundial aberto de futebol freestyle , modalidade que mistura controle de bola, malabarismo e música — o objetivo não é marcar gols, mas executar manobras com criatividade e precisão. Nesta edição, a organização estima cerca de 500 participantes de mais de 40 países competindo em sete categorias.



Entre os destaques está o chileno Juanro Aguiló, referência internacional que nasceu com uma condição rara nos braços e transformou o freestyle em expressão artística e carreira. Já o adolescente galês James Taylor, que iniciou na prática inspirado por outros atletas que acompanhava na internet, quebrou o recorde mundial de “shoulder rolls” (giros de ombro, na tradução para o português) em um minuto.