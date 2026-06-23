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Casas escavadas na rocha mantêm temperatura amena na França

Ambiente continua agradável mesmo no frio, uma vez que o calor não sai do local

News das 10|Do R7

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Um pequeno vilarejo no centro da França encontrou uma solução eficaz e natural para lidar com as altas temperaturas: morar em casas feitas diretamente nas rochas.

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