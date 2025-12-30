Logo R7.com
Cataratas do Iguaçu registraram recorde de turistas em 2025

Local é considerado uma das sete maravilhas naturais do mundo

News das 10|Do R7

O Parque Nacional do Iguaçu, localizado no oeste do Paraná, registrou recorde de visitantes em 2025, com mais de 2 milhões de pessoas.

