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Chileno transforma carro em álbum gigante da Copa do Mundo

Veículo foi coberto com figurinhas por influencer, amigos e desconhecidos

News das 10|Do R7

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Um torcedor chileno resolveu ir além e criou um "álbum sobre rodas" com figurinhas da Copa do Mundo de 2026.

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