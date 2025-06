Com crise que assola o país, esporte milenar de Mianmar luta para manter prática viva

Um tradicional esporte de Mianmar luta para se manter vivo em meio à crise que assola o país . Conhecido por chinlone ou caneball, o jogo remonta a um costume de mais de 1.500 anos de existência.



A atividade envolve duas modalidades: a masculina, em que os jogadores formam um círculo, passando a bola com movimentos estilizados de pés, joelhos e cabeça. Já na versão feminina, as atletas jogam sozinhas, chutando a bola enquanto fazem diversas performances, como artistas circenses .

e, em 1953, recebeu regras e um sistema de pontuação. No entanto, nos últimos anos, o caneball vem registrando quedas de participações, com fatores como a pandemia de Covid-19 e o golpe militar no país sendo alguns dos motivos. A pobreza que atinge Mianmar afeta os artesãos, que buscam apoio financeiro para fazer as bolas e manter viva a tradição.