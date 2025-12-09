Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Complexo turístico de alta altitude tem ponte trocada

Passarela de 1954 foi substituída por versão que suporta ventos fortes de 250 km/h

News das 10|Do R7

  • Google News

A quase 4.000 metros de altitude, a nova passarela de um complexo turístico nos Alpes franceses está sendo trocada para suportar a força do vento.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • franca
  • news-das-10

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.