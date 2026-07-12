Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Croissants viram bolas da Copa em padaria de Miami

Recheios são inspirados nos sabores de cada país, como açãi e goiabada

News das 10|Do R7

  • Google News

Uma padaria em Miami entrou no clima da Copa do Mundo ao lançar uma linha especial de croissants decorados.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Copa do Mundo
  • estados-unidos
  • gastronomia
  • futebol

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.