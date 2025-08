Denzel Washington vive magnata da música em novo suspense dirigido por Spike Lee

Denzel Washington retorna às telas dos cinemas no filme Luta de Classes, dirigido por Spike Lee e baseado em um clássico do cineasta japonês Akira Kurosawa. Na trama, o astro vive um magnata da música que tem a vida virada do avesso em meio a dilemas morais.



A produção, que teve estreia com direito a tapete vermelho no Festival de Cannes em maio, será lançada nos cinemas americanos em 22 de agosto. Posteriormente, o longa será disponibilizado mundialmente no streaming a partir do dia 5 de setembro.