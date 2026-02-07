Empresa chinesa lança robô humanoide mais rápido do mundo
Máquina bípede em escala humana alcança desempenho inédito fora do laboratório
Velocidade do autômato é equivalente a de Usain Bolt
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Novo filme de Karim Aïnouz tem cena inédita divulgada
Longa 'Rosebush Pruning' foi um dos selecionados para o Festival de Berlim de 2026
Homenagens marcam chegada de Shakira em El Salvador
Cantora colombiana vai fazer cinco shows na capital do país, na América Central
Minissérie em documentário de Spielberg ganha trailer
Novo trabalho do famoso diretor será lançado no streaming, dia 6 de março
Submersível busca novas espécies e soluções ambientes
Especialistas analisam bactérias que podem ajudar a decompor o plástico
Motorista de ônibus usa bolhas de sabão por Londres
Objetivo é melhorar o humor dos pedestres e dos passageiros na rotina
'FrutaFizz' concorre em festival francês de cinema
Obra está presente no Festival de Curtas-Metragens de Clermont-Ferrand, na França
Dispositivo tecnológico alcança marco inédito ao superar percurso em clima severo
Humanoide é o primeiro a caminhar de forma autônoma nessas condições climáticas
Cantor britânico anuncia turnê mundial por estádios
Zayn, ex-One Direction, vai se apresentar em São Paulo no dia 10 de outubro
Novo robô maleável é desenvolvido para facilitar tarefas complexas
Tecnologia foi criada por cientistas do Reino Unido
Sensores viram aliados no rastreamento de lixo espacial
Tecnologias usadas para detectar terremotos ajudam a mapear caminho dos destroços
Cachorros aprendem a identificar odores cancerígenos no sangue
Universidade dos EUA ensina cães a identificar sinais de câncer em amostras biológicas
Viúva de Ozzy Osbourne afirma que cogita prefeitura de Birmingham
Sharon Osbourne diz estar 'considerando seriamente' uma candidatura ao cargo
Buscas por cantor porto-riquenho crescem na internet após o Grammy
Bad Bunny foi destaque no evento e tem dois shows marcados no Brasil
Polícia vai usar cães na segurança dos Jogos na Itália
Agentes de desativação de bombas também realizam inspeções preventivas