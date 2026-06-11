Exposição 'Troia e Roma' começa nesta sexta-feira (12) na Itália

Uma réplica do famoso Cavalo de Troia está chegando ao Coliseu de Roma esta semana. A peça foi um presente do set de filmagem do filme "Troia", lançado em 2004 e estrelado por Brad Pitt no papel de Aquiles. Esta réplica será uma das principais atrações da exposição "Troia e Roma", que terá início na próxima sexta-feira (12).



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