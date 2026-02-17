Festa tradicional une folia e defesa do meio ambiente

A festa Pretinhos do Mangue, em Curuçá, no Pará, celebra 37 anos transformando a lama dos manguezais em um símbolo de resistência e alegria.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!