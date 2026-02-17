Logo R7.com
Festa tradicional une folia e defesa do meio ambiente

Evento alerta para a preservação dos caranguejos e mangues em região do Pará

News das 10|Do R7

A festa Pretinhos do Mangue, em Curuçá, no Pará, celebra 37 anos transformando a lama dos manguezais em um símbolo de resistência e alegria.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Carnaval
  • Pará

