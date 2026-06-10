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Filhotes de lagarto ameaçado de extinção nascem pelo segundo ano seguido

Zoológico realiza programa de reprodução da espécie, que só existe na Guatemala

News das 10|Do R7

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Três filhotes do lagarto-escorpião, uma espécie venenosa e ameaçada de extinção, nasceram na Guatemala.

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