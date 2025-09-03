Homem cria estação de metrô em miniatura para seus gatos; veja vídeo

Um jovem chinês inovou ao construir uma estação de metrô em miniatura especialmente para seus gatos. A estrutura não é apenas decorativa; ela funciona plenamente com um trem que se move e portas sincronizadas na plataforma . O projeto exigiu quatro meses de dedicação e foi desenhado no computador antes da construção física, passando por inúmeros testes e ajustes preliminares.

O criador enfrentou desafios técnicos significativos, como a sincronização das portas do trem e da plataforma. Além disso, ele incluiu uma escada rolante operante na instalação. Para demonstrar o funcionamento do sistema complexo, o próprio inventor produziu um vídeo explicativo.

Com experiência prévia em construções em miniatura — já havia criado uma casa completa nesse formato —, o entusiasta conseguiu mais uma vez realizar sua visão com sucesso. Os gatos rapidamente adotaram a novidade, mostrando-se satisfeitos com a nova forma de entretenimento proporcionada por seu tutor engenhoso.