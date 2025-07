Impressionante! Garota de 7 anos quebra recorde mundial ao realizar 75 ‘saltos mortais’ para trás

Com apenas 7 anos, uma menina na China impressionou ao mostrar talentos dignos de profissionais em uma sequência de 75 ‘saltos mortais’ para trás. As habilidades foram reconhecidas pelo Livro dos Recordes Mundial e impulsionaram a carreira na ginástica artística .



Treinada pelo próprio pai e com o apoio da mãe nas redes sociais, a pequena contorcionista divide sua rotina entre a academia e os treinos em casa. Além disso, ela já acumula títulos em competições infantis e agora se prepara para disputar torneios internacionais.