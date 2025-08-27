Japonês de 22 anos conquista título mundial e é considerado o melhor praticante de ioiô do planeta

Hajime Miura, um jovem japonês de 22 anos, conquistou seu oitavo título no Campeonato Mundial de Ioiô, realizado em Praga, na República Tcheca . O fenômeno iniciou sua trajetória na modalidade aos 11 anos e se destacou por executar manobras sincronizadas com o brinquedo . Além das competições, ele se apresenta em eventos e desenvolveu uma linha própria de ioiôs.