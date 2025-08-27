Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Japonês de 22 anos conquista título mundial e é considerado o melhor praticante de ioiô do planeta

Com estilo próprio e domínio técnico, jovem transforma habilidade em espetáculo ao realizar manobras sincronizadas com o brinquedo

News das 10|Do R7

Hajime Miura, um jovem japonês de 22 anos, conquistou seu oitavo título no Campeonato Mundial de Ioiô, realizado em Praga, na República Tcheca. O fenômeno iniciou sua trajetória na modalidade aos 11 anos e se destacou por executar manobras sincronizadas com o brinquedo. Além das competições, ele se apresenta em eventos e desenvolveu uma linha própria de ioiôs.

  • republica-tcheca
  • news-das-10

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.