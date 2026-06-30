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Jogos da Noruega na Copa do Mundo fazem a cidade tremer

Instrumento que detecta ondas sísmicas no solo da cidade identificou tremores

News das 10|Do R7

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Durante a Copa do Mundo de 2026, os gols marcados pela seleção norueguesa contra o Iraque e Senegal provocaram pequenas vibrações no solo que foram registradas por um sismômetro instalado na cidade de Bergen.

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