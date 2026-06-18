Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Livro de recordes homenageia recordistas mais inspiradores do mundo

Tartaruga de 194 anos, astronauta e esportistas entram para a lista Icon 2026

News das 10|Do R7

  • Google News

O Guinness World Records divulgou a nova lista de homenageados. A seleção reconhece alguns dos recordistas mais impressionantes e inspiradores do planeta.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • recorde-mundial
  • news-das-10

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.