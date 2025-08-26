Melhor ‘guitarrista imaginário’ do mundo é eleito em concurso na Finlândia

Já imaginou uma disputa entre os melhores guitarristas que simplesmente nunca encostaram nas cordas do instrumento? Assim é o campeonato mundial de Air Guitar — prática em que os músicos simulam solos e riffs em guitarras imaginárias com toda a empolgação de um show real.



Realizado na Finlândia desde 1996, a edição deste ano reuniu 16 finalistas e entrou para a história ao premiar um vencedor do país-sede pela primeira vez desde o ano 2000. Segundo os organizadores, o evento é uma forma de unir as pessoas por meio da alegria exibida nas performances criativas dos participantes.