Banda de pagode formada por estudantes anima intervalo escolar em Florianópolis (SC)

Um colégio de Florianópolis (SC) resolveu inovar para transformar os intervalos dos estudantes em momentos de aprendizado e diversão. A instituição criou o projeto Meu Recreio é Show, em que convida os alunos a participar de atividades criativas sem celular.



E a iniciativa já deu frutos: em junho, um grupo de estudantes formou uma banda e apresentou-se no intervalo das aulas com clássicos do pagode . O projeto visa não apenas estimular a criatividade, mas também fortalecer os laços entre os alunos, tirando o protagonismo dos celulares e promovendo a expressão artística.