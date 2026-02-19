Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

'Microempreendedor': homem vende mini comida após viralizar nas redes sociais

Sucesso na internet atrai crianças e curiosos nas ruas da Indonésia

News das 10|Do R7

  • Google News

Nas ruas movimentadas da Indonésia, Deden Mahmud Aliyudin, de 44 anos, é o responsável por criar miniaturas do prato tradicional Cuanki.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Indonésia
  • asia
  • alimentos
  • news-das-10

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.