Missão da SpaceX leva astronautas para conduzir 60 experimentos no espaço

A SpaceX lançou com sucesso a nova cápsula Dragon Grace, na quarta-feira (25), para a missão Ax-4, que fará 60 experimentos científicos no espaço . Quatro tripulantes dos Estados Unidos, Índia, Polônia e Hungria, sob o comando de Peggy Whitson, ex-astronauta da Nasa , partiram da Flórida para uma estadia de duas semanas na Estação Espacial Internacional.



A decolagem chegou a ser adiada duas vezes, mas, desta vez, ocorreu sem contratempos, com o propulsor Falcon 9 retornando à base em segurança.