Mostra celebra história das Olimpíadas de Paris

Exposição sobre evento de 2024 convida público a reviver feitos históricos

News das 10|Do R7

  • Google News

O Museu Nacional do Esporte, em Nice, no sul da França, inaugurou uma exposição que promete reacender o espírito olímpico.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Exposição
  • Jogos Olímpicos
  • Paris
  • esportes

