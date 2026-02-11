Logo R7.com
Mostra de 'Wallace & Gromit' encanta crianças em Londres

Local reúne mais de 150 itens do acervo do estúdio, entre cenários e bonecos

News das 10|Do R7

Exposição em Londres convida crianças para explorar o mundo da animação e os personagens de 'Wallace & Gromit'.

