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Museu usa tecnologia para transportar visitantes para dentro de exposição

Primeira exposição tem como inspiração sons e cheiros da Floresta Amazônica

News das 10|Do R7

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Em Los Angeles, uma exposição de arte gerada por inteligência artificial promete levar os visitantes para dentro de uma experiência que muda o tempo todo.

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