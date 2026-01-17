Naufrágio de navio viking é encontrado no mar
Descoberta aconteceu na Dinamarca e embarcação é datada de 1410
Um naufrágio datado de aproximadamente 600 anos foi encontrado nas águas da Dinamarca. O navio remonta ao ano de 1410 e impressiona por suas dimensões.
Últimas
BTS anuncia data de shows no Brasil
Jornalista especializada dá dicas de como se preparar para as apresentações
Foo Fighters faz show beneficente para 18 mil pessoas
Evento celebrou o aniversário de Dave Grohl, vocalista e guitarrista da banda
Evento promove acesso inclusivo para as artes marciais
Atividade deve reunir cerca de 1.000 participantes com ou sem deficiência
Flea anuncia disco inédito com lançamento para março
Baixista do Red Hot Chili Peppers anuncia carreira solo com novo álbum
Canguru pula em piscina de parque temático na Austrália
Animal buscava alívio do calor intenso ao mergulhar no local
Grupo 'Blackpink' anuncia novo miniálbum para fevereiro
Último projeto do quarteto foi lançado em 2022, antes de pausa nas atividades
Cantor britânico alcança feito inédito em plataforma musical
Ed Sheeran é o primeiro artista a ter quatro músicas com 3 bilhões de streams
Festival na praia de Ipanema reúne grandes artistas
Evento gratuito terá shows de Seu Jorge, Marcos Valle, Maria Gadú e outros
Seu Jorge publica live em homenagem ao artista David Bowie
Gravada durante a pandemia, a transmissão não estava disponível ao público
Atletas enfrentam desafio esportivo nos Alpes italianos
Percurso contou com manobras radicais na neve; assista
Animais transferidos da China se adaptam ao frio europeu
Temperaturas se assemelham às encontradas nas florestas montanhosas do país asiático
Crítico de cinema avalia impactos de premiação histórica
'O Agente Secreto' venceu filme de língua não-inglesa e melhor ator
Animal fica com sacola presa na cabeça e causa confusão
Bode foi flagrado assustando os outros que fizeram de tudo para fugir dele
Adolpho Veloso conquista prêmio de Melhor Fotografia em premiação cinematográfica
Cineasta foi reconhecido por seu trabalho no filme 'Sonhos de Trem'