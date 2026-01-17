Logo R7.com
Naufrágio de navio viking é encontrado no mar

Descoberta aconteceu na Dinamarca e embarcação é datada de 1410

News das 10|Do R7

Um naufrágio datado de aproximadamente 600 anos foi encontrado nas águas da Dinamarca. O navio remonta ao ano de 1410 e impressiona por suas dimensões.

