Novo filme do Quarteto Fantástico arrecada R$ 2 bilhões em duas semanas de exibição

O filme inédito do Quarteto Fantástico arrecadou US$ 368 milhões (cerca de R$ 2 bilhões, na cotação atual) na bilheteria mundial após duas semanas em cartaz. O desempenho é superior ao dos três filmes anteriores do grupo. Na nova produção, os protagonistas enfrentam uma ameaça espacial enquanto equilibram suas vidas como heróis e familiares. Essa arrecadação traz boas notícias para a Marvel, que busca se reinventar após um período de esgotamento com filmes de super-heróis .