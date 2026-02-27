Logo R7.com
Padarias disputam prêmio da melhor baguete de Paris

Competição anual dá R$ 24 mil ao vencedor e direito de fornecimento ao presidente

News das 10|Do R7

A tradicional competição anual para eleger a melhor baguete de Paris reuniu 143 padarias da cidade. O evento é conhecido por sua seriedade na avaliação dos participantes.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

