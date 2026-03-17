País europeu aposta em projeto para salvar espécie subaquática

O litoral da Grécia está implementando um novo projeto que visa equilibrar o turismo com a preservação ambiental no Mar Mediterrâneo. Em portos movimentados, sistemas de ancoragem ecológica estão sendo instalados para proteger uma planta chamada posidonia.



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