Pesquisa com crustáceo pode ajudar na proteção de lesões
Animal é dono de 'soco' mais potente da natureza e tem amortecimento complexo
Pesquisadores das universidades da Carolina do Sul e de Tuzla investigaram o camarão pistola para entender como ele resiste aos impactos gerados por seus próprios golpes poderosos. Este pequeno crustáceo é capaz de desferir um soco tão rápido que a energia liberada ferve a água ao seu redor e cria ondas de choque intensas. Apesar disso, ele não sofre danos cerebrais.
O segredo está em uma estrutura natural embutida no exoesqueleto do camarão pistola. Esta armadura transparente é cerca de duas vezes menos rígida que o restante da carapaça e absorve o dobro da energia dos impactos. Simulações computacionais indicam que essa proteção reduz em 28% a deformação dos tecidos neurais e diminui em 22% a tensão provocada pelas ondas de choque.
A descoberta sugere novas possibilidades para desenvolver capacetes e equipamentos capazes de reduzir traumas cerebrais humanos em esportes ou acidentes. A engenharia biológica natural deste crustáceo oferece insights valiosos sobre como redirecionar energia impactante através das estruturas protetoras naturais.
Este estudo destaca mais uma vez como as soluções encontradas na natureza podem inspirar inovações tecnológicas significativas para melhorar a segurança humana.
