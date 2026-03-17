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Porções menores viram tendência em restaurantes dos EUA

Lugares apostam em pratos reduzidos e menus especiais para novos hábitos

News das 10|Do R7

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Nos Estados Unidos, uma nova tendência está transformando o cardápio de restaurantes tradicionais: a oferta de porções reduzidas.

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