Porções menores viram tendência em restaurantes dos EUA
Lugares apostam em pratos reduzidos e menus especiais para novos hábitos
Nos Estados Unidos, uma nova tendência está transformando o cardápio de restaurantes tradicionais: a oferta de porções reduzidas.
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