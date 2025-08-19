Rede de esgoto vira atração turística em meio ao calor extremo na França
Há mais de duas décadas, um engenheiro guia cerca de 75 mil visitantes por ano pelos corredores subterrâneos do Museu do Esgoto, em Paris
Para fugir da onda de calor extremo que atinge a Europa, turistas e moradores encontraram uma alternativa inusitada com passeios no Museu do Esgoto, em Paris, na França. Um engenheiro com 22 anos de experiência conduz visitas pelos 2.500 km da rede subterrânea, que possui um temperatura mais amena comparada à superfície. Reaberto em 2021, o local recebe cerca de 75 mil visitantes por ano.
O esgoto também virou atração em Viena, capital da Áustria. Por lá, além de transportar meio bilhão de litros de água residual por dia, a estação já serviu de cenário para filmes clássicos, como O Terceiro Homem, de 1949. O passeio inclui a apresentação do funcionamento da rede, o risco de enchentes rápidas e como o tratamento devolve a água ao rio com qualidade quase potável.
