Rede de esgoto vira atração turística em meio ao calor extremo na França

Para fugir da onda de calor extremo que atinge a Europa , turistas e moradores encontraram uma alternativa inusitada com passeios no Museu do Esgoto , em Paris, na França. Um engenheiro com 22 anos de experiência conduz visitas pelos 2.500 km da rede subterrânea, que possui um temperatura mais amena comparada à superfície. Reaberto em 2021, o local recebe cerca de 75 mil visitantes por ano.



O esgoto também virou atração em Viena, capital da Áustria. Por lá, além de transportar meio bilhão de litros de água residual por dia, a estação já serviu de cenário para filmes clássicos, como O Terceiro Homem, de 1949. O passeio inclui a apresentação do funcionamento da rede, o risco de enchentes rápidas e como o tratamento devolve a água ao rio com qualidade quase potável.