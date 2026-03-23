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Restos de embarcação real britânica são encontrados após 200 anos

Navio do século 19 naufragou durante uma forte tempestade

News das 10|Do R7

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Um naufrágio do século 19 foi revelado nas dunas de uma ilha no Canadá.

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