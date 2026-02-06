Logo R7.com
Submersível busca novas espécies e soluções ambientes

Especialistas analisam bactérias que podem ajudar a decompor o plástico

Um submersível da iniciativa sem fins lucrativos OceanX está explorando águas da Indonésia a quase mil metros de profundidade em busca de novas espécies marinhas.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

