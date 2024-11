Zoológico faz votação para escolher nome de rinoceronte raro no Reino Unido

Um zoológico do Reino Unido convidou o público para escolher o nome de um filhote de rinoceronte por meio de uma votação. O animal, que nasceu há um mês, pertence à espécie rara de rinoceronte-branco-do-sul e vive com a mãe. Eles fazem parte do programa europeu de criação em cativeiro que visa promover a procriação dessa população geneticamente diversificada.