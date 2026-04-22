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Abacaxi, milho doce e abacate apresentam menores índices de pesticidas

Já espinafre e couve aparecem no topo do ranking de alimentos mais contaminados

News das 19h|Do R7

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Um levantamento encontrou resíduos de pesticidas em 54 mil amostras de frutas e legumes.

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