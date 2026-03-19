Adolescente fica ferida após acidente com patinete

Uma adolescente de 16 anos sofreu um acidente ao colidir com a porta de um carro enquanto andava de patinete elétrico em Cascavel, no Paraná. O incidente ocorreu quando uma motorista estacionou seu veículo e abriu a porta sem perceber que a jovem se aproximava.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!