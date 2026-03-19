Adolescente fica ferida após acidente com patinete
Ela foi arremessada a metros de distância e bateu a cabeça no chão
Uma adolescente de 16 anos sofreu um acidente ao colidir com a porta de um carro enquanto andava de patinete elétrico em Cascavel, no Paraná. O incidente ocorreu quando uma motorista estacionou seu veículo e abriu a porta sem perceber que a jovem se aproximava.
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