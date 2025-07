Alfabetização avança no Brasil, mas fica abaixo da meta

A alfabetização no Brasil apresentou um avanço em 2024, com 59,2% das crianças alfabetizadas até o 2º ano do ensino fundamental. A meta estabelecida pelo governo federal era de 60%. Entre os municípios avaliados, 58% melhoraram seus índices. Os estados com melhores resultados foram Ceará (85,3%), Goiás (72,7%) e Minas Gerais (72,1%). A Bahia registrou o menor índice com 35,9%.



Mais de 2 milhões de alunos participaram da avaliação que incluiu questões objetivas e dissertativas. Os dados são do Ministério da Educação.