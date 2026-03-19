Barcelona dobra taxa turística para até 15 euros por noite

A cidade de Barcelona anunciou um aumento significativo na taxa cobrada dos turistas a partir de abril. A medida foi aprovada pelo parlamento regional e visa controlar o excesso de visitantes e financiar projetos habitacionais.



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